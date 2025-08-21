Trabzon'a 101 yıl sonra İstiklal Madalyası onuru

Trabzon’a 101 yıl sonra İstiklal Madalyası verildi.

Trabzon'a İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin tören TBMM şeref Holü'nde düzenlendi. Törene, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un yan sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölge milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Tören; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesiyle başladı. Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, "101 yıl evvel imzalanmış olan bir beratın bugün bir istiklal madalyasıyla birlikte Trabzon ilimize teslim edilmesi bizler için de tarihi bir sorumluluğun tamamlanmasıdır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını isimlerini bildiğimiz ve bilmediğimiz nice isimsiz kahramanları rahmetle minnetle anıyoruz. İstiklal harbimizin ve arkasından milli kurtuluş mücadelemizin bize öğrettikleriyle birlikte yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarihten ders alınması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "İstiklal mücadelesi ya da Türkiye'nin bağımsızlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o zor şartlar altında kuruluşu hiç şüphesiz çok kolay olmadı. Bu çerçevede nice özellikleri var ama milli mücadelenin dört temel özelliğini sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan birincisi birlik ruhu dayanışma ruhudur. Milli mücadele, Trabzon Müdafayı Hukuku Milliyet Cemiyeti başta olmak üzere Anadolu'nun dört bir tarafında kurulmuş olan müdafayı hukuk cemiyetlerinin en temel özelliği vatan topraklarının birliğini, bütünlüğünü savunmak ve mücadeleyi birlikte organize ederek yola devam etmektir. Bu çerçevede birlik ruhu her zaman bizim için millet olarak önde tutmamız gereken önemsememiz gereken en temel hususlardan birisidir. Bu birlik ruhu olduğu için nihayetinde bağımsızlığa giden yolun daha kolay aşıldığını görüyoruz. İkincisi özgürlüktür. Bu milletin en temel özelliklerinden birisi özgürlüğüne düşkün olmasıdır. Hiçbir şart altında özgürlüğünden ödün vermemiş, hiçbir şart altında başkasına kul köle olmamış bir milletiz. Onun için bu milletin özgürlüğü en temel milli karakteristiklerinden birisidir. Eğer öyle olmasaydı birçok başka millet gibi o zor şartlar altında yedi düvele karşı boyun eğer, onların önünde diz çöker ve kurtuluş mücadelemizi veremezdik" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, terörsüz Türkiye ile ilgili olarak, "Bu süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Trabzon'un unutulmaz evladı Eren Bülbül'ün hakkını, hukukunu ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir. Türkiye'nin bu önemli tarihi dönemecinde hep birlikte olmak Türkiye'deki milli birliği beraberliği çok daha güçlü bir hale getirmek için hepimize sorumluluklar düşüyor. Bu süreci geride bırakacağız. Ve bundan sonraki dönemde de tarihten bize gelen istiklal ruhumuzu demokratikleşmeyle taçlandıracağız. İstiklal ruhumuzu tam manasıyla demokratik standartları yüksek bir Türkiye'yi inşa ederek daha güçlü hale getireceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Trabzon mütareke ortamının belirsizliğiyle ilhak ve işgal projelerine karşı en erken sesini yükselten şehirlerden olduğunu söyleyerek, "Trabzon Muhafaza Hukuki Milliyet Cemiyeti paylaşım projelerine karşı çıkarak Erzurum'daki Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile vatanın birliğini muhafaza etmeye yönelik dayanışma içerisinde Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesine de zemin hazırlamıştır. Tüm bunların yanı sıra Trabzon halkı bu süreçte Kuvayi Milliyet Birlikleri'ne katılma, milli mücadeleye lojistik ve maddi yardımlar yapma gibi çok yönlü gayretlerle vatanına olan sevdasını da gözler önüne sermiştir. Trabzon Mavnacılar Loncası'nda üstün bir cesaretle denizde mücadelesini sürdürmüş kayıklarına yüklediği her sandıkta bir milletin geleceğini çektiği her kürekte bağımsızlık umudunu da taşımıştır" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un tarih boyunca vatanına sadakatin, cesaretin ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirterek, "Milli mücadelenin en çetin günlerinde düşman gemilerinin gölgesi Karadeniz'e vururken Trabzon'un liman işçileri, denizcileri, kayıkçıları, kadınları, gençleri ve yaşlıları bir milletin umudunu sırtlarında taşımışlardır. Trabzon Limanı yalnızca bir lojistik merkez değil adeta bağımsızlık ateşinin hazırlandığı harlandığı bir ocak olmuştur" ifadelerini kullandı.

