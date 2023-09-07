  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Trabzon'da büyük panik! Yolcu uçağı acil iniş yaptı

Trabzon'da büyük panik! Yolcu uçağı acil iniş yaptı

Güncelleme:

Yurt dışı merkezli özel bir hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Cidde seferini gerçekleştirmek üzere saat 22.15’te Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan Flynas'a ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağının havalandıktan kısa süre sonra tek motorunda alev uzaması meydana geldi. Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi.Apronda alınan geniş güvenlik önlemleri sonrası uçak, Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. Yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edilirken, korku dolu anlar yaşayan ve çoğu Körfez ülkelerinden kente gelen turistler, otellere yerleştirildi. Apronda bekletilen uçakta teknik ekip, onarım ve inceleme çalışması başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen alev uzaması ise çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; alev uzaması sesi ile o anları kayda alan bir kişinin ise 'Aman Allah'ım, yardım et; acil inmesi lazım. Onlara dua edelim' dediği anlar yer aldı.

Etiketler trabzon havalimanı yolcu uçağı uçak motor arızası arıza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
THY uçağında yabancı uyruklu paniği! Uçak acil iniş yaptı
Menzil'de yangın paniği
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depreme karşı en güvenli illeri açıkladı
Akıl almaz dolandırıcılık kamerada! Öyle bir şey yaptı ki...
Müjde Uzman yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
Mauro Icardi'nin 750 milyon TL'lik oyuncağı dudak uçuklattı
Konya'da dev obruk oluştu! Derinliği 70 metre
İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı
Arabasını satın alana üstüne bir deste para verecek
Son seçim anketi: Sadece 2 parti oyunu arttırdı