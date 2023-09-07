Trabzon'da büyük panik! Yolcu uçağı acil iniş yaptı

Yurt dışı merkezli özel bir hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Cidde seferini gerçekleştirmek üzere saat 22.15’te Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan Flynas'a ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağının havalandıktan kısa süre sonra tek motorunda alev uzaması meydana geldi. Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi.Apronda alınan geniş güvenlik önlemleri sonrası uçak, Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. Yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edilirken, korku dolu anlar yaşayan ve çoğu Körfez ülkelerinden kente gelen turistler, otellere yerleştirildi. Apronda bekletilen uçakta teknik ekip, onarım ve inceleme çalışması başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen alev uzaması ise çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; alev uzaması sesi ile o anları kayda alan bir kişinin ise 'Aman Allah'ım, yardım et; acil inmesi lazım. Onlara dua edelim' dediği anlar yer aldı.