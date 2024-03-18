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Trabzon'daki rezil gece sonrası Erdoğan'ın başdanışmanından bir garip açıklama

Trabzon'daki rezil gece sonrası Erdoğan'ın başdanışmanından bir garip açıklama
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Trabzon'da dün akşam yaşanan Türk futbol tarihinin rezil gecesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum "Hiç kimse bağımsız ve güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın" dedi.

Trendyol Süper Lig'te dün akşam Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sarı lacivertli takımı Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenmiş ancak hem maç içinde hem de maç sonrasında yaşanan skandal olaylar sonrası dev maç Türk spor tarihine "rezil gece" olarak geçmişti.

Fenerbahçeli oyuncuların sahaya giren Trabzonsporlu taraftarların saldırısına uğradığı skandallar gecesine dair tepkiler büyürken bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum kaos gecesi sonrasında yaptığı açıklamada "Hiç kimse bağımsız ve güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın" dedi.

Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Devlet, her özerk alanı takip eder ve her özerk alanda "tek iktidarım" diye düşünenlere karşı gerekli adımları atar.

Devlet, Türkiye'ye bilerek veya bilmeyerek zarar verenlere karşı her türlü tedbiri alır.

Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz ve sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundadır.

Hiç kimse, hiçbir alanda ve hiçbir mecrada bağımsız ve güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın."

 

Etiketler mehmet uçum Cumhurbaşkanlığı Başdanışman derbi Fenerbahçe Trabzonspor
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