Saldırıdan sonra ''birliğin'' sembolü oldular
Saldırıdan sonra ''birliğin'' sembolü oldular
CHP'li Özer MHP'yi fena bombaladı
CHP'li Özer MHP'yi fena bombaladı
CHP'den flaş ByLock hamlesi !
CHP'den flaş ByLock hamlesi !
Müjde! İlk yerli otomobilin piyasaya çıkış tarihi belli oldu
Müjde! İlk yerli otomobilin piyasaya çıkış tarihi belli oldu
İşçi ve işverene müjde ! TBMM'ye gidiyor...
İşçi ve işverene müjde ! TBMM'ye gidiyor...
Polisten taksilere sıkı takip ! Tek tek arandı
Polisten taksilere sıkı takip ! Tek tek arandı
Hurafelere kanmayın; işte orucu bozan şeyler...
Hurafelere kanmayın; işte orucu bozan şeyler...
Oruç tutmak sadece ibadet değilmiş ! İşte çok ilginç bilgiler
Oruç tutmak sadece ibadet değilmiş ! İşte çok ilginç bilgiler
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Mayıs 2017 17:03

Trafikte namaz kitabı satarken görüntülendi

"Çılgın Bediş" dizisinde ''Abdül'' karakterini canlandıran Abdülhamit Danışır trafikte namaz kitabı satarken görüntülendi.

Trafikte namaz kitabı satarken görüntülendi
A+ A-

Uzun yıllar ‘Çılgın Bediş’ dizisinde ‘Abdül’ü canlandıran Abdülhamit Danışır, trafikte namaz kitabı satarken görüntülendi. Oyuncu “Yıllardır hiç iş gelmiyor, ben de ekmeğimi böyle kazanıyorum” dedi

Birçok önemli filmde rol alan ancak yaşlandıklarında sefil bir hayat süren Yeşilçam oyuncularına bir yenisi daha eklendi. 'Balkan Balkan' ve 'Sarı Mercedes' gibi filmlerde oynayan, fenomen dizi 'Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Abdül' karakteri ile uzun yıllar televizyonda olan Abdülhamit Danışır'ın da kötü bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.

Danışır, önceki gün Beşiktaş Stadı'nın önünde namaz kitabı dağıtıp vatandaşlardan sadaka alırken görüntülendi. Oyuncu, ayaküstü durumunu soran gazeteciye "Bana yıllardır hiçbir iş gelmiyor. Ben de ekmeğimi buradan kazanmaya çalışıyorum. Herkes sesimizi duysun" diye konuştu.

abdül , çılgın bediş , seyyar satıcılık , abdülhamit