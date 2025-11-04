Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan ve bugün yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet ve 2001 sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktör kullanıcılarına eldiven ve koruma gözlüğü takma zorunluluğu getirildi.

Yeni Karayolları Trafik Yönetmeliği, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet ve 2001 sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktör kullanıcıları için koruyucu ekipman şartları genişletildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik özetle şöyle:

Koruma gözlüğü ve başlığı takma zorunluluğu

Bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılı sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktör sürücülerinin koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü takması zorunlu hale geldi.

Koruyucu eldiven takma zorunluluğu

Üç tekerlekli yük motosikletleri ve karoseri ile korunanlar hariç, motosiklet sürücüleri ve taşınan yolcuların da koruyucu eldiven takması mecburi tutuldu. Yolcular için kask takma zorunluluğu da devam ediyor.

Cezası 933 TL

Yönetmeliğe göre bu ekipmanları bulundurmayan ve kullanmayan sürücülere yönelik uygulanacak ceza miktarı da 993 TL olarak belirlendi. 

Haber3.com Haber Merkezi

