''Trans yağ yoktur'' yasağını kim istedi?

Gıda ürünlerinin etiketlerinde trans yağ bilgilendirilmesi yapılması yasaklanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘rekabeti bozuyor' diyerek hazırladığı düzenlemeye tepki gösteren Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar bu taslağın gıda firmalarının baskısı ile hazırlandığını söyleyerek, “Bu yasak bir skandaldır, evrensel tüketici haklarına aykırıdır. Acilen geri çekilmeli” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; konuyu ilk gündeme getiren tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, “GDO yoktur” ibaresinin de etiketlerden aynı yöntemle çıkarıldığını hatırlattı.

KİM BASTIRIYOR?

Tarım Bakanlığı'nın bir yönetmelik değişikliği ile trans yağ bilgilerinin gıda ürünlerinde yer alması uygulamasını kaldırma hazırlığı büyük tepki çekti. Taslak bu haliyle kabul edilirse gıda ürünlerinde “trans yağ” olsa da olmasa da etikete yazılamayacak ve tüketici üründe trans yağ olup olmadığını bilemeyecek.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar tüketicilerin sağlıklarını ilgilendiren çok önemli bir konuda bilgilenmesine engel olacak tasarının hukuka da aykırı olduğunu belirterek, “Tarım Bakanlığı kendi kendine böyle bir çalışma yapmaz, firmalar bastırıyor” dedi.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ise “Zararı herkesçe bilinen trans yağın etikete yazılması kimleri rahatsız etti? İşini doğru yapanların kabul edilebilir sınır değerdeki trans yağı etikete yazmasının sakıncası nedir?” diye sorarken, GDO hatırlatması yaptı.

Yıldırım, “GDO bilgilendirilmesine yönelik düzenleme de bir süre sonra değiştirilmiş ve gıda ürünlerinin paketindeki ‘GDO yoktur' ibaresi kaldırılmıştı. Gerekçe olarak ise ‘GDO yoktur' ibaresi ‘sanki diğer ürünlerde varmış' algısı yaratıyor diye açıklanmıştı” ifadelerini kullandı.

‘Akla zarar bir karar ile halk sağlığıyla oynanıyor'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, düzenlemeyi “Akla zarar” diye niteledi. Sarıbal, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamalarına göre, trans yağ oranı yüksek yiyecekler kalp hastalığı riskini yüzde 21 ve ölüm riskini yüzde 28 artırıyor. Buna rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı, akla zarar bir karar ile gıda ürünleri üzerindeki trans yağ bilgilerinin kaldırılması kararı alıyor. Bu, halk sağlığı ile oynamaktır” dedi. Sarıbal, “Burada yöntem şöyle olmalıdır. Herkes kullandığı trans yağ oranını ürettiği gıdada belirtsin. Böylece insanlar ne yediğini bilsin” diye konuştu.

