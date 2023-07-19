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Trendyol 1. Lig'de fikstür çekildi: İşte derbi haftaları

Trendyol 1. Lig'de fikstür çekildi: İşte derbi haftaları
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Trendyol 1. Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü çekildi. Yeni Malatyaspor'un yer almayacağı sezonda derbi haftaları belli oldu.

Süper Lig'in ardından Trendyol 1. Lig'de de 2023-24 sezonu fikstürü çekildi. Lige devam edemeyecek şartlarda olması sebebiyle Yeni Malatyaspor'un olmayacağı sezon, 18 takımla oynanacak.

İşte Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın fikstürü:

Gençlerbirliği - Ümraniyespor
Şanlıurfaspor - Altay
Boluspor - Adanaspor
Keçiörengücü - Eyüpspor
Kocaelispor - Manisa FK
Tuzlaspor - Çorum FK
Erzurumspor - Bandırmaspor
Göztepe - Sakaryaspor
Giresunspor - Bodrumspor

Trendyol 1. Lig'de derbi haftaları ise şöyle:

4. hafta: Altay - Göztepe
17. hafta: Sakaryaspor - Kocaelispor
21. hafta: Göztepe - Altay
34. hafta: Kocaelispor - Sakaryaspor

Etiketler yeni malatyaspor derbi türkiye 1. lig
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