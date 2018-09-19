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  3. 19 Eylül 2018 21:42

Trump kendi bakanını hedef aldı

ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Trump kendi bakanını hedef aldı
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ABD Başkanı Donald Trump, birçok konuda Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan memnun olmadığını, "Benim bir Adalet Bakanım yok. Bu çok üzücü." sözleriyle ifade etti.

Amerikan "The Hill" gazetesine özel bir mülakat veren Trump, Adalet  Bakanı Sessions konusundaki rahatsızlığını bir kez daha dile getirdi.

Başta Rusya soruşturması olmak üzere sınır güvenliği ve diğer birçok  konuda Sessions'ın attığı adımlardan mutlu olmadığını belirten Trump, özellikle Sessions'ın kendini Rusya soruşturmasından geri çekmesini kabullenemediğini  vurguladı.

Trump, "Benim bir Adalet Bakanım yok. Bu çok üzücü. Jeff Sessions  hakkında üzgünüm çünkü önce o bana geldi. Beni desteklediğini açıklayan ilk  senatördü. Adalet Bakanı olmak istedi ama ben bunu (yaptığını) görmedim."  değerlendirmesinde bulundu.

 Sessions'ı görevden alıp almayacağı ile ilgili soruya da yanıt veren  Trump, "Jeff ile bu işin nasıl gideceğini göreceğiz. Jeff hakkında büyük bir hayal kırıklığı içindeyim." diye konuştu.

Daha önce de Trump'ın görevden alacağı iddia edilen Sessions, halen  ABD Adalet Bakanı olarak görevine devam ederken, Trump'ın son çıkışı Sessions  için "yolun sonunun gözüktüğü" şeklinde yorumlandı. Amerikan medyasında yer alan  değerlendirmelerde, Trump ile Sessions arasındaki iplerin kopmak üzere olduğu  iddia edildi.

Trump'ın seçim kampanyası döneminde kendisine destek veren ilk  senatörlerden biri olan Sessions, bakanlık görevine başladıktan sonra Rusya  soruşturmasına karışmayacağını açıklamış ve bu adımıyla Trump'ın tepkisini  çekmişti. Önceki açıklamalarında, Sessions'ı eleştiren Trump, Adalet Bakanı'nın  görevine son verip vermeyeceğiyle ilgili sorulara net yanıtlar vermemişti.

AA

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