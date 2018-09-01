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  3. 01 Eylül 2018 16:53

TSK, hainleri böyle vurdu

TSK, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce paylaşılan görüntülerde, başlangıç noktasından itibaren takip edilen ve yurt içindeki örgüt mensuplarına mühimmat, silah ve patlayıcı takviyesi yapmak üzere sınır bölgesine yaklaşan bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat ikmal aracının imha edilmesi yer alıyor. Ayrıca hava harekâtında ilk olarak araç civarında bulunan altı silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmesi, ardından ise ikmal aracının tam isabetle vurulması yer alıyor. Aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu vuruştan sonraki şiddetli patlamalardan anlaşılıyor.


DHA

operasyon , kuzey ırak , tsk
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