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TSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ''AFRİN'DEKİ TERÖR YUVALARI VURULDU''
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  3. 20 Ocak 2018 11:57

TSK'dan flaş açıklama: ''Afrin'deki terör yuvaları vuruldu''

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada kara harekatı hazırlıklarının sürdüğü Afrin bölgesinde yer alan terör yuvalarının vurulduğu belirtildi.

TSK'dan flaş açıklama: ''Afrin'deki terör yuvaları vuruldu''
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün ve bugün PYD/PKK terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verildi.

Meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunularak terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vuruldu.  TSK'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulmuş ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vurulmuştur."

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