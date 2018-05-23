TSK’nın silahını üreten kurumun bir numarası istifa etti

Makine Kimya Enstitüsü Genel Müdürü Ahmet Taşkın, sürpriz bir kararla istifa etti. Taşkın’ın istifası, dün Kırıkkale’de iki bakanın da katıldığı törene gitmemesiyle ortaya çıktı.

TÜBİTAK SAGE ile MKE’nin birlikte geliştireceği Ar-Ge projeleri için Kırıkkale’de imza töreni düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katılmasına karşın MKE Genel Müdürü Taşkın törene gitmedi.

Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün haberine göre; Taşkın’ın yerine törende MKE’yi Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, temsil etti.

Taşkın’ın sürpriz bir kararla istifa ettiği ortaya çıkarken, MKE’den bir yetkili ise Taşkın’ın şimdilik izin aldığını ileri sürdü.