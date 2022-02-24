TÜİK'e alternatif enflasyon hesaplayan ENAG’a vergi denetimi

7 akademisyenden ve bir danışma kulundan oluşan ENAG Grup’un kurucularından Prof. Veysel Ulusoy’a vergi denetimi başlatıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 enflasyonunu yüzde 36.08 olarak açıklarken ENAG, 2021 için E-TÜFE'nin yüzde 82.81 olduğunu duyurmuştu. TÜİK'in yüzde 48.69 olarak açıkladığı 2022 ocak ayı yıllık enflasyonunu ise ENAG, yüzde 114.87 olarak duyurmuştu.

Hiçbir gelir beklentisi olmadan, gerçek enflasyonu ölçme hedefi ile yola çıkan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 7 akademisyenden ve bir danışma kulundan oluşuyor. ENAG Grup’un kurucularından Prof. Veysel Ulusoy’a vergi denetimi başlatıldı.

Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre TÜİK başkanlarının ENAG'a soruşturma açma alışkanlığı gibi maliye bakanları da şahsıma vergi salma derdine düştüler” dedi. Bu durumun benzer şekilde çok kişi ve kuruma yapıldığını belirten Ulusoy, “Devletin o yapıcı gücünü toplum yararına kullanmak varken, karar vericilerin şahsi yaklaşımları için yönlendirmek, kişisel fayda sağlama durumu yaratıyor. Vergi kaçırmanın adının vergiden kaçınma olduğu ve bir avuç insanın toplum aleyhine zenginleştirildiği gerçeğiyle, dikkatleri başka yöne çekmek, ortaya biraz acınası resim çıkarıyor” ifadesini kullandı.

Dün bir başka vergi incelemesi haberi ise ekonomi yazarı Mustafa Sönmez’den geldi. Sönmez, son analizinde önümüzde iki ayda enflasyonun yüzde 60’a yükselmesinin muhtemel olduğunu yazmıştı. Sönmez, “Tebligat geldi. Hesaplarınızda vergi denetimi yapacağız diyor. Şaka gibi. Kırık dökük telif gelirinin nesini inceleyeceksiniz” paylaşımı yaptı.

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