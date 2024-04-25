Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük'ten belediye başkanlarına bütçe çağrısı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündemden düşmeyen belediye bütçeleriyle ilgili tartışmalarda Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten belediye başkanlarına "devir tarihi itibariyle belediyelerinin bütçe durumunu kamuoyu ile paylaşmaları" çağrısında bulundu.

Her yerel seçim dönemi sonrası yaşanan "önceki belediye başkanından kalan borçlar" tartışmaları 31 Mart yerel seçimlerinin ardından da gündemde.

CHP'nin yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi olarak zaferle çıktığı seçimlerin ardından başlayan "borç, ihale, alacak" tartışmalarında Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten tarihi bir çağrı geldi.

Parti ayırt etmeksizin hem yeni seçilen hem de yeniden seçilen tüm belediye başkanlarına seslenen Küçük, "şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması açısından, tüm belediye başkanları devir tarihi itibariyle belediyelerinin bütçe durumunu kamuoyu ile paylaşmalıdır" çağrısında bulundu.

İşte Küçük'ün o "şeffaflık" çağrısı:

Yerel seçimler sonrası görevi devralan bazı belediye başkanları, önceki döneme ilişkin belediye borç ve alacaklarını, belediyelerinin bütçe imkanlarını açıklıyorlar.

Genelde, bir başka partili belediye başkanının devraldığı belediyelerde bu tür açıklamalara rastlıyoruz. Açıklanan borçlarda, vergi ve SGK borçları gibi kamu borçlarının ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz.

Aslında, önceki belediye başkanının hangi partiden olduğuna bakılmaksızın, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması açısından, tüm belediye başkanları devir tarihi itibariyle belediyelerinin bütçe durumunu kamuoyu ile paylaşmalıdır. Bunu, yeniden seçilen belediye başkanları da yapmalıdır.

Böyle bir paylaşım, belediyelerinin bütçe imkanlarını öğrenme açısından vatandaşlar tarafından olumlu değerlendirecek olup, yeni seçilen belediye başkanlarının bütçe imkanlarını ortaya koyma açısında da yararlı olacaktır.

Yeni seçilen belediye başkanlarının takdir ve değerlendirmesine sunmak istiyorum.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)