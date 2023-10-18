  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tüm Türkiye'de Filistinliler için sela sesleri yükseliyor

Tüm Türkiye'de Filistinliler için sela sesleri yükseliyor

Tüm Türkiye'de Filistinliler için sela sesleri yükseliyor
Güncelleme:

İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okunuyor.

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda katledilenler için Türkiye genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okunuyor. Ayrıca öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak.Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için camilerde sela okunacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler cami sela ezan filistin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü
Yüzde 100 elektrikli Citroen C3, ë-C3 ortaya çıktı
Kuvvetli yağış ve fırtına sonrası bahar geliyor
Selçuk Geçer'den Dolar kuru için 60 TL iddiası
Acun Ilıcalı'nın Survivor SMS'lerinden geliri şaşırttı
5 değil, 10 değil! Gazze'deki sağlık tesisleri 51 kez vuruldu!
Malatya'da Kürecik Radar Üssü önünde büyük öfke
Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Bir dizi daha reytinglere yenik düştü
Dolar ve Euro'dan yeni rekor! Altın uçuşa geçti