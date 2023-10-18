Tüm Türkiye'de Filistinliler için sela sesleri yükseliyor

İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okunuyor.

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda katledilenler için Türkiye genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okunuyor. Ayrıca öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak.Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için camilerde sela okunacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.