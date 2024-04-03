Tunceli'de teröristlere ağır darbe

Emniyet güçleri, Hozat ilçesinde terör örgütüne ait olduğu düşünülen 2 sığınakta patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri buldu ve sığınakları imha etti.

Örgüt mensupları tek tek etkisiz hale getirilirken, örgüt mensuplarına ait mağara ve sığınaklar da hedef oluyor. Hozat'a operasyon Tunceli’nin Hozat ilçesinde 2 Nisan'da, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından elde edilen bilgiler neticesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aliboğazı bölgesinde operasyon düzenlendi. "2 mağara içerisinde patlayıcı maddeler ele geçirilip imha edilmiştir Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Milli İstihbarat Teşkilatımızdan elde edilen bilgiler neticesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber yapılan çalışmalar sonucu, 2 Nisan 2024 tarihinde Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 mağara içerisinde patlayıcı maddeler mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edilmiştir." Operasyonda tespit edilen sığınağın imhası kayıt altına alındı.