''Türk askerinin yakılma emrini veren DEAŞ'lı tutuksuz yargılanıyor''

2 Türk askerinin Suriye'de yakılarak şehit edilmesinde fetva verdiği iddiasıyla yargılanan eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın kadısının tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki yazısında iki Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak şehit edilmesine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı aktardı. Saymaz, iki askerin şehit edilmesi için fetva verdiği öne sürülen IŞİD kadısı 'Ebu Abdullah El Şami' kod adlı Jamal Abdul Rahman Alwi'nin tutuksuz yargılandığını aktardı.

15 Haziran 2020'de yakalanan Alwi, Azez'in IŞİD tarafından kontrol edildiği üç yıl boyunca şeri mahkemede kadılık görevi yaptığı ve idam fetvaları verdiği istihbarat raporlarına da yansımıştı.

Alwi'nin ifadesinde ise şunlar yer aldı:

"Silah tamir ve bakım işlerini bitirdikten sonra karakolda kadılık yapardım. Hırsızlık, zina ve arazi anlaşmazlıklarını yargılardım. Başka kadı yoktu. Para, kırbaç ve dövme cezası verirdim."

IŞİD için toplanan silah ve paraları örgüte ilettiğini de itiraf eden Alwi, 2 askerin yakılarak şehit edilmesine ilişkin şu ifadeyi verdi:

"Yabancı mücahitler Ebu Ubeyde El Mısri'nin Şimmerin köyündeki kampında eğitim görürler. Eğitim tamamlandıktan sonra savaşmaya giderlerdi. Kampın lojistiğini benim de mensup olduğum Ahmed Ubeyd grubu yürütürdü. Yabancı mücahitlere para transferi, silah tamir ve imalat işleri ve kadılık görevimi altı ay yaptım. Ben Türk askerlerinin yargılandığı mahkemede kadılık yapmadım. Hiç kimsenin infaz edilmesine karar vermedim."

9 AYDA TAHLİYE EDİLDİ

İsmail Saymaz, kaleme aldığı yazıda Alwi'nin 9 ayda tahliye edilmesini şöyle anlattı:

"Alwi, 18 Haziran 2020'de cezaevine gönderildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde IŞİD yöneticiliğinden dava açıldı. İddianamede, 2013-2016 yıllarında IŞİD içerisinde yer aldığı, kadılık yaptığı, iki Türk askerinin de olduğu kişiler için infaz fetvası verdiği ileri sürüldü.

İlk duruşma 22 Eylül 2020'de görüldü.

Avukatı, geçmişte Türk basınında Alwi hakkında Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki Yavuz Selim Birliği'nde komutan yardımcısı olduğu yönünde haberlerin yayınlandığını ifade etti.

Alwi, 2 Mart 2021'de tahliye edildi.

"Delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın ailevi ve şahsi mazereti" gerekçesi gösterilerek, Alwi'ye konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama tedbiri kondu. Bu tedbir 26 Haziran'da kaldırıldı.

Diyeceksiniz ki, iki Türk askerinin öldürülmesinden yargılanmıyor mu?

Bu cinayetlere ilişkin Kilis'te hakkında bir soruşturma var.

Fakat 2015 yılından bu yana sürüyor.

Hâlâ daha dava açılmadı.

Alwi, Gaziantep'te hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

İhtimaldir ki kuşçu dükkanında, camekanın önünden geçerken gözü kuşlara takılan bir müşterinin içeriye girmesini bekliyor."

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