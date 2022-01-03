Türk doktor, Kamerunlu hamile hastasını o halde görünce şoke oldu

9 aylık hamile kadın ve doktorunun başına gelenler duyanları hayrete düşürdü. 37 yaşındaki kadının kanaması durmayınca acil ameliyat kararı alındı.

Türkiye'deki bir hastanede eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu bir hastasının 9 ay boyunca hamileliğini yakından takip eden Operatör Doktor Cem Ardıç, 36 hafta sonra hastasından gelen görüntüyle adeta şoke oldu.

ASIL ŞOKU HASTAYI YAKINDAN GÖRÜNCE YAŞADI

Söz konusu videoda gebeliği normal süren hastasının kanaması olduğunu gören doktor, kontrol için 37 yaşındaki Kamerunlu hastasını çağırdı. Ama asıl şok, hastayı yakından görünce yaşandı.

"HER YER KAN GÖLÜYDÜ"

Kontrol için gelen hastanın kanaması videoda görülenin aksine çok daha kötüydü. Yaşadığı şaşkınlığı "Bana bir video attı, kanaması olduğuna dair. Ben de nöbetçiydim hemen kontrol için çağırdım. Attığı videoda az bir kanama gözüküyordu. Ama buraya geldiğinde sanki kurşun yemişçesine bir kanama söz konusuydu. Her yer kan gölüydü. Kan değerleri de çok düşüktü. 12 olması gereken kan değeri 9'a kadar düşmüştü." sözleriyle özetleyen Doktor Cem Ardıç, acil ameliyat kararı aldı.

DAHA DA KÖTÜLEŞTİ: "İNANILMAZ BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK"

Başarılı bir sezeryan operasyonuyla kız çocuğu dünyaya gelirken, ameliyatın sonuna doğru işler daha da kötüye gitmeye başladı. "Bir türlü hastanın kanamasını durduramadık. İnanılmaz bir durumla karşılaştık. Akan kanı durdurmak için basınç uyguladıkça rahimden büyük miktarda kan geliyordu. Nabız ve tansiyon iyice düştü. Vücut rengi bir anda soluklaştı. Hastayı kaybetme durumumuz oluştu." diye konuşan Dr. Ardıç, en sonunda kadının rahmini almaya karar verdi.

ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

37 yaşındaki hastanın rahmi yeni bir operasyonla alınsa da çok fazla kan kaybeden hasta için bu kez acil kan ihtiyacı doğdu. 30 dakika içinde hastaya kan takviyesi yapılmazsa hastanın oksijensiz kalması, beyin ve böbreklerde hasar oluşması söz konuydu.

CERRAH İLE HASTANIN KAN GRUBU UYUŞTU

Hasta için süre giderek azalırken en büyük şans, operasyonu gerçekleştiren cerrah ile hastanın kan grubunun uyuşması oldu.

"BEN BAYILANA KADAR BENDEN KAN ALIN"

Hastasını ameliyat masasında bırakan doktor koşarak, kan vermeye gitti. Kendisini kan tutan doktor, kan merkezindeki personele 'Ben bayılana kadar benden kan alın. Ben size durun derim' diyerek kendisinden kan alınmasını istedi.

Hastasına 1 litre kadar kan veren doktor, ameliyata devam etti ve hastasını kurtarmayı başardı.

"ÖLÜMÜN UCUNDAN DÖNDÜ"

Eşine ender rastlanan durumu başarıyla atlatan doktor, yaşadıklarını "Ölümün ucundan döndü. Adeta hastaya ölebilir gözüyle bakıyorduk hasta yakınları da ciddi anlamda korkmuştu. Çok şükür bir hasar olmadan döndü. Buradaki en büyük şansımız cerrah ile hastanın aynı kana sahip olmasıydı." sözleriyle özetledi.

Yaşanan olay; sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığı bugünlerde, doktorların önemi ve yaptıkları mesleğin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Mynet