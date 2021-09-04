Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı

Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı, Romanya üzerinde NATO’nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı, NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.