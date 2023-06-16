Türk iş kadınıu ABD’nin en zengin kadınları listesine girdi

ABD’de Türk iş kadını Eren Özmen, Forbes dergisinin ‘Servetini Kendi Yapan En Zengin Kadınlar’ listesinde 12. sırada yer aldı.

Forbes dergisi, ‘Amerika’nın Servetini Kendi Yapan En Zengin Kadınları’ listesini yayınladı. Listeye 2.8 milyar dolarlık servetiyle, Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi yapmak için anlaştığını söylediği Sierra Nevada şirketinin kurucusu ve ortağı olan Eren Özmen 12. sıradan girdi.

EREN ÖZMEN KİMDİR?

Eşiyle sahibi olduğu Sierra Nevada Corporation (SNC), NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ile çalışma başarısı dışında dünyanın en yenilikçi şirketleri arasında yer alan Türk iş kadını Eren Özmen, 1980’lerin başında, Eren Özmen yüksek öğrenim görmek için için Türkiye’den ABD’ye gitti. O sınırlı İngilizce becerisi ve yetersiz para ile ABD’ye geldi. Özmen, 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi’nden (UNR) İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans derecesini aldı ve kısa bir süre sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation’a katıldı. Eren Özmen ve kocası Fatih Özmen 1994 yılında Sierra Nevada Corporation şirketini satın aldı.

Özmenlerin “stratejik planlama çabalarının doğrudan bir sonucu olarak”, Sierra Nevada Corporation zaman içinde 19 şirketi satın aldı ayrıca, 18 ABD eyaletinde ve İngiltere, Almanya ve Türkiye’de 33 tesiste 6 iş alanında genişledi.