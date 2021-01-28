Turkcell Türkiye’nin verisine sahip çıkıyor

Türkiye’nin en büyük kurumsal firmalarının ve kamu kuruluşlarının da yer aldığı bin 600’den fazla firmaya hizmet veren Turkcell, kurduğu veri merkezleri ile kurumların verilerini güvenle korumanın yanı sıra bulut üzerinden altyapı ve iş uygulamaları servisleri, güvenlik hizmetleri ve büyük veri servisleri gibi hizmetler de sunuyor. Ayrıca olağan dışı durumlarda da artırılmış gerçeklik teknolojisini devreye sokan Turkcell, kurumlara uzaktan müdahale imkanı da tanıyor. Bu sayede alanında uzman mühendisler olası sorunları uzaktan bağlantı ile tespit ederek kısa sürede çözüme ulaştırıyor.

Ceyhun Özata: Kamu kuruluşlarının ve özel sektör şirketlerinin verileri Turkcell’e emanet

28 Ocak Veri Koruma Günü’ne özel olarak açıklamalarda bulunan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:

“Evden çalışma düzenine geçmemizle birlikte veri merkezleri, şirketlerin bir numaralı önceliği haline geldi. Dijital dünyanın kalbi diye tabir ettiğimiz veri merkezlerimizde Turkcell olarak gerekli tüm önlemleri önceden almış olmamız bugün şirketlerimize kesintisiz hizmet sunmamızda çok önemli bir rol oynuyor. Sanal veri merkezi olarak isimlendirdiğimiz bulut altyapı hizmetimiz ile müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar, ister evlerinden ister dünyanın herhangi bir noktasından verisini yönetebilme imkanı sunuyoruz. Aralarında özel şirketlerin ve kamu kurumlarının da bulunduğu bin 600 firmanın verileri bize emanet. Sunduğumuz kaliteli ve kesintisiz hizmetin yanı sıra 7/24 destek vererek de farkımızı ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte kurumlara sunduğumuz özel koruma çözümlerimiz ve yüzden fazla siber güvenlik uzmanımızla kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın diye yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Turkcell’in yeni nesil veri merkezleri Tier III uluslararası sertifikasyonlarına sahip. Bununla birlikte Türkiye’de ilk ve tek olarak Turkcell’in bulut güvenliği Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından belirlenen bulut güvenlik standardı ISO/IEC 27017 güvencesiyle hizmet vermekte.