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Türkiye-Azerbaycan arasında vizesiz seyahat başlıyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşmayla iki ülke arasındaki ziyaretlerde yeni kimlik kartları kullanılabilecek. Uygulamanın başlangıç tarihi Emniyet tarafından duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye ile Azebaycan arasında yeni kimlikle sayahat döeeminin başlayacağı tarihi duyurdu.

EGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" paylaşımını yapmıştı.

İşte Türkiye'den vizesiz gidilebilen ülkelerİşte Türkiye'den vizesiz gidilebilen ülkelerFoto-Galeri

 

Etiketler Tarih Seyahat Kimlik Azerbaycan Türkiye
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