Türkiye Barolar Birliği'nde FETÖ operasyonu
Türkiye Barolar Birliği'nde FETÖ operasyonu
Gündüz vakti Taksim’de yürekleri sızlatan görüntüler
Gündüz vakti Taksim’de yürekleri sızlatan görüntüler
Ramazan öncesi ekmekle ilgili kritik karar
Ramazan öncesi ekmekle ilgili kritik karar
Dolar ve Euro yükselişe geçti; fiyatlar tırmanıyor !
Dolar ve Euro yükselişe geçti; fiyatlar tırmanıyor !
Ramazan gelmeden pidesine zam mı geliyor ?
Ramazan gelmeden pidesine zam mı geliyor ?
Milyonlarca çalışana ''erken emeklilik'' şoku !
Milyonlarca çalışana ''erken emeklilik'' şoku !
Türklere çağrı: ''Vize yok, oturma ve çalışma izni...''
Türklere çağrı: ''Vize yok, oturma ve çalışma izni...''
19 Mayıs'ta izin yapmak yerine çalışacaklar dikkat !
19 Mayıs'ta izin yapmak yerine çalışacaklar dikkat !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Mayıs 2017 11:40

Türkiye Barolar Birliği'nde FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında TBB personeli 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Türkiye Barolar Birliği'nde FETÖ operasyonu
A+ A-

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 22'si avukat, üçü Türkiye Barolar Birliği personeli 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 22'si avukat, 3'ü Türkiye Barolar Birliği personeli 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Haklarında karar çıkarılan diğer zanlıları gözaltına alma işleminin ise sürdüğü öğrenildi.

avukat , türkiye barolar birliği , fetö