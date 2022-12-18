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Türkiye beşik gibi sallanıyor! Erzurum'da deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Erzurum'da deprem
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AFAD'dan alınan bilgilere göre, Erzurum'da saat 11.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum da sallandı. 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 10.21 km olarak ölçüldü. 

 

Etiketler erzurum deprem afad son depremler
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