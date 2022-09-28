Türkiye bunu da gördü! Sınıf arkadaşı olmadan üniversite okuyacaklar

Üniversite ek yerleştirme sonuçlarına göre bazı bölümleri hiçbir öğrenci tercih etmedi, bazı bölümlere ise sadece bir öğrenci kayıt yaptırdı.

ÖSYM’nin ikinci yerleştirme sonucunda da eğitim, ziraat, mimarlık, mühendislik gibi çok sayıda fakültede birinci sınıfa hiçbir öğrenci kayıt yaptırmadı. 2022-2023 akademik yılında, onlarca fakültede birinci sınıf hiç açılmayacak.

Sözcü gazetesinden Sultan Uçar’ın haberine göre; Erzurum Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü için açılan 21 öğrenci kontenjanı, genel yerleştirme ve ek yerleştirme döneminde bir öğrenci bile seçmedi. 2022-2023 akademik yılında bu bölümde birinci sınıf açılmayacak. Bölümün doluluk oranı, resmi kayıtlara ‘yüzde sıfır' olarak geçti.

Bitlis Eren Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi Elektronik Mühendisliği'ne 2 yerleştirme sonunda birer öğrenci girdi. Birinci sınıfların yüzde 4.98'i dolarken, yüzde 95.2'si boş kaldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği'ne 11 kontenjan verildi. İlk yerleştirmede yüzde 100 boş kaldı. İkinci yerleştirmede 1 öğrenci yerleşti. Yüzde 91'i boş.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde birinci sınıflara açılan 21 kontenjandan sadece 1'i doldu. Birinci sınıfların yüzde 95.2'si boş kaldı.

Çukorova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği, 21 kontenjan açtı. Sadece bir öğrenci girdi. Yüzde 95.2'si boş, eğitim yapılacak.

Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 31 kontenjana 1 öğrenci girdi. Bu öğrenci şimdi tek başına birinci sınıf okuyacak.

Hiçbir öğrencinin tercih etmediği bazı bölümler de şöyle:

Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği, 21 kontenjanın 21'i boş.

Fırat Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 21 kontenjanın 21'i boş.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği 16 kontenjanın 16'sı boş.

İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 21 kontenjanın 21'i boş.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Harita Mühendisliği 21 kontenjanın 21'i boş.

Tunceli Munzur Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 21 kontenjanın 21'i boş.

Şırnak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü, 21 kontenjanın 21'i boş.

AMFİDE TEK BAŞINA

Namık Kemal Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nin 21'er kişilik kontenjanına birer öğrenci girdi. Üniversitelerin yüzde 4.8'i dolup, yüzde 95.2'si boş kaldı.

Kastamonu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği birinci sınıfa verilen 20 kontenjana 1 öğrenci yerleşti. Kontenjanın yüzde 4.8'i dolarken, yüzde 95.2'si boş kaldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği'ne 31 kontenjan açıldı. 1 öğrenci yerleşti. Doluluk oranı yüzde 3.2'de kalırken, birinci sınıfın yüzde 96.8'i boş kaldı.

Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 30 öğrenci kontenjanına 1 öğrenci yerleşti. Doluluk oranı yüzde 3.2'de kalırken, birinci sınıfta bir öğrenci okuyacak.

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümüne 62 kontenjan açıldı. 61 kontenjan boş kalıp, 1 öğrenci yerleşti. Bölümüne yüzde 1.6'sı dolarken, yüzde 98.4'ü boş kaldı.





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