Türkiye ile ABD arasındaki F35 görüşmeleri sil baştan
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turunun dün Washignton’da icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı, müteakip toplantının 2023’ün ilkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.
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