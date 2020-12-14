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  3. 14 Aralık 2020 22:54

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni doğalgaz hattı anlaşması

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni doğal gaz hattı kurulurken, anlaşmaya yarın imza atılacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni doğalgaz hattı anlaşması
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Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak. Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek. Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması yarın iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.

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