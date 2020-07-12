''Türkiye salgında 2 ay öncesine döndü''''

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, korona virüs salgına ilişkin gerçeği sosyal medya hesabından paylaştı. Yoğun bakım hasta sayısının iki ay önceki rakamlara ulaştığını kaydeden Prof. Dr. Sönmez, “Pozitif vaka-yoğun bakım hasta oranı yüzde 10’a yaklaştı. Pozitif vaka hala 1000’in üstünde. Yorumu size bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Pozitif vaka ve yoğun bakım hasta oranının yüzde 10’a yaklaştığını belirten Prof. Dr. Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes bıktı biliyorum, ben de bıktım. Ama virüs ne bıktı ne de vazgeçti. Yoğun bakım hasta sayımız, 2 ay önceki rakamlara ulaştı. Pozitif vaka/ Y. Bakım hasta oranı % 10’a yaklaştı. Pozitif vaka hala 1000’in üstünde. Yorumu size bırakıyorum."