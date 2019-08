Türkiye şimdi de ''düğün turizmi'' dönemi! 50 milyon dolarlık düğün

Dünya çapında yaptıkları düğünlerle dikkat çeken Hintlilerin, Türkiye’ye olan ilgisi de artıyor. Özellikle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, son yıllarda renkli kıyafetleri, farklı yemekkültürleri ve gelenekleriyle öne çıkan Hint düğünlerine ev sahipliği yapıyor. Turist sayısının düşmeye başladığı dönemlerde yapılan Hint düğünlerinin otellere ve bölgeye katkısı da büyük oluyor. Binlerce kişinin katılımıyla günlerce süren düğünler sadece Antalya’da değil, Bodrum ve Kapadokya’da da yapılıyor. Türkiye’de bu sene ilk defa 20 civarında Hint düğünü yaptıklarını ifade eden Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, “Geçen yıl toplam 13 civarında düğün yapmıştık. Önemli bir artış oldu, bu bir ilk. Türkiye tarihinde bu düğünler rekor. Ülkemizde şu ana kadar bu yılı çıkarırsak toplam 20 düğün yapılmadı. Bu yıl rekor olması sevindirici bir durum” dedi. 20 düğün için ise yaklaşık olarak 50 milyon dolarlık harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Bu tutarda uçak, otel, yer hizmetleri, eğlence, ses-ışık sistemleri ve ikramların da olduğu ifade ediliyor.

HER MEVSİME YAYILIYOR

Hintlilerin Türkiye’ye ilgisinin her geçen yıl arttığının altını çizen Özpak, “Düğün için Türkiye’de en çok Antalya tercih ediliyor. Bodrum ve Kapadokya’da da düğünler yapılıyor. Antalya’nın düşük sezonunu kasım ve mart ayları arasına denk geliyor. Hindistan sıcak olduğu için düğün yapacaklar serin havayı tercih ediyor. Son yıllarda yapılan tanıtım çalışmaları sayesinde düğün yapacak her ailenin masasına Türkiye dosyasını koymayı başarıyoruz. Turizm faaliyetini her mevsime yaymak için düğünlerin önemi büyük” diye konuştu.

1000 DÜĞÜN OLABİLİR

Hintlilerin yurt dışında düğün için daha çok Tayland, Malezya ve Singapur gibi ülkeleri tercih ettiğini anlatan Özpak, şunları söyledi: “Eğer biz kendimizi iyi ifade edersek, 20-30 düğün değil, 1000 düğünü konuşabiliriz. Bir düğüne 500 bin dolar ile 100 milyon dolar arasında harcayan aileler var. Bunun üst limiti yok. Türkiye’nin turizm alt yapısı çok güçlü.”

DÜĞÜNE 40 MİLYAR DOLAR HARCIYORLAR

HİNDİSTAN’da düğünün çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Bünyat Özpak, “Hindistan’da ve yurtdışında yapılan Hint düğünleri için yılda yaklaşık 40 milyar dolar harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Yani burada pasta çok büyük. Türkiye olarak gerekli çalışmaları yapabilirsek bu pastadan çok daha fazla pay alabiliriz” dedi.

ESNEKLİK SAĞLANIRSA SAYI ARTAR

HİNDİSTAN ve Türkiye’nin karşılıklı vize uyguladığına değinen Bünyat Özpak, “Bu tür düğün ya da farklı grup organizasyonlarında ülke seçimi konusunda genellikle vize birinci kriter oluyor. Hint düğünü yapan Tayland, Dubai gibi yerler vize uygulamıyor. Hatta üstüne kişi başına 20-50 EuroHint düğünlerine teşvik verenler var. Hindistan’a da esneklik sağlandığında kısa zamanda çok fazla ve büyük düğünler yapılabilir” ifadelerini kullandı.