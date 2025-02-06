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Türkiye Suriye'ye askeri üs mü kuruyor ? Resmi açıklama geldi

Türkiye Suriye'ye askeri üs mü kuruyor ? Resmi açıklama geldi
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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri üs kuracağına dair iddialar da yanıt buldu.

Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetiminin başkanı Muhammed El Colani'nin (Ahmed El Şara) Ankara ziyaretinin ardından, Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kuracağı yönündeki iddialar yeniden gündeme gelmişti.

Bugün resmi açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün Kars'ta gerçekleştirilen Kış Tatbikatı-2025 sırasında bakanlığın son bir haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı sırasında Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Suriye'ye 2 yeni askeri üs kuracağına dair iddialar üzerine, "Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye hükümetinin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Bu kapsamda; geçtiğimiz hafta bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir. Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken. Yeni Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır" denildi.

DHA

Etiketler zeki aktürk MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk TSK Suriye askeri üs
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