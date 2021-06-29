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Türkiye'de bir ilk yoldan geçerken durdurup aşıladılar

Türkiye'de bir ilk yoldan geçerken durdurup aşıladılar

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile mücadelede kapsamında hızlandırılan aşılama programına 18 yaşındakiler dahil edilmişti. Sağlık Bakanı Koca, sokakta yürüyen bir gencin gezici ekipler tarafından yolundan çevrilerek aşı yapıldığı o anları paylaşarak, 'Aşıya devam' dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamından başlatılan aşılama çalışmaları hastanelerden, mobil aşı duraklarına kadar birçok noktada hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programı kapsamında çalışma yürüten gezici aşı ekibi tarafından aşı yapılan 18 yaşındaki genci sosyal medyadan paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

'AŞISI HEMEN ORADA YAPILDI'

''Bartın’daki gezici aşı ekibimiz, 18 yaşındaki Furkan’la yolda karşılaştı. Aşı olmak isteyip istemediğini sordular. Aşısı hemen orada yapıldı. Elinde dondurma olduğu için maskesini indirmişti. Tekrar takmayı unutmuş. Böylesi bir anda bu kadarı olur. (Ekip, aşıya devam!)''

 

Etiketler aşı aşılama koronavirüs yoldan geçenler
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