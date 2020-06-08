Türkiye'de bunu da gördük! Marketlerde fiyatlar uçunca...

Süpermarketler hırsızlığa karşı her geçen gün daha fazla tedbir almak zorunda kalıyorlar.

Alınan tedbirlere her gün bir yenisi ekleniyor. Son dönemde eklenen bir ürün ise oldukça dikkat çekiciydi.

Kilosu 90 liraya dayanan beyaz peynir artık süpermarketler tarafından değerli ürün olarak kabul edilip, alarm ile korunmaya başlandı.

Bir çok market, paketteki peynirleri çalınmalara karşı ambalaj kilidi uyguluyor.

Peyniri almak isteyen müşteriler, kasada ücreti ödedikten sonra alarm kilidini kaldırtıyor.