Türkiye'de de şubesi bulunan dev banka hacklendi: Müşteri bilgileri çalındı!

Güncelleme:

İsviçre merkezli Habib Bank AG, Rus hacker grubunun hedefi oldu. Türkiye'de de şubesi bulunan Habib Bank’ın müşteri bilgileri çalındı.

İsviçre merkezli Habib Bank AG, aralarında çok sayıda, “son dönem zengini” Türk müşterilerin bilgilerinin de olduğu değerlendirilen 2.5 terabayttan daha fazla veri ve 2 milyon dosyayı bilgisayar korsanlarına kaptırdı. 

İSTANBUL'DA DA ŞUBESİ VAR

Korsan grubu Qilin, banka müşterilerinin pasaport ve hesap bilgilerini çaldığını duyurdu. Banka, bilgisayarlarına yasa dışı girişi doğruladı. Pakistan merkezli 1967’de kurulan Habib Bank’ın Türkiye’de de şubesi bulunuyor.

HANGİ VERİLERİN ÇALINDIĞI BİLİNMİYOR 

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, banka kaynakları sızıntı iddialarını doğrulasa da, şuana kadar sızdırılan verilerin detayına yönelik net bir açıklama yapılmadı. 

Banka, sızıntıya yönelik tüm yetkililerin bildirildiğini aktarırken, çalınan verilerin şu ana kadar kamuoyuna açıklanmaması, bilgisayar korsanlarının bankadan fidye almaya çalıştığı şeklinde yorumlandı. Hacker grubu, iddiaların doğruluğunu kanıtlamak için çalınan dosyaların ekran görüntülerini ve çok küçük bir kısmında yer alan bilgileri yayınladı ve söz konusu görüntüler 'Cybernews' tarafından gerçek olarak değerlendirildi. 

Sözcü

