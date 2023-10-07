Türkiye’de doğan sığınmacı bebek sayısı belli oldu

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 587 binden fazla sığınmacının Türkiye'de doğduğunu açıkladı. Toros, göçmenleri geldikleri ülkeye göndermek için imzalanan geri kabul anlaşmalarını 16 ülkenin imzaladığını, İran ve Afganistan'ın ise bunu kabul etmediğini söyledi.

Yeni yasama yılının açılışının ardından TBMM’de ilk toplantısını yapan Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda, düzensiz göçmenler ve geçici koruma altındaki sığınmacıların konuşulmasıyla konu yeniden gündeme geldi.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, BirGün'e yaptığı açıklamada, Türkiye’de ikamet eden sığınmacıların dünyaya getirdikleri bebek sayısının yarım milyonu aştığını bildirdi. Toros, “587 bin 600 civarında bir şey var, şu anki rakamlarımızda doğan bebekler… Yani bebeklere de ailesiyle beraber ailenin ayrılmaz parçası olduğu için onlara da belgeler verildiği için bu sayıların içerisinde zaten” dedi.

'İRAN VE AFGANİSTAN GERİ KABUL ETMİYOR'

Göç İdaresi Başkanı Toros, göçmenleri geldikleri ülkeye göndermek için imzalanan geri kabul anlaşmaları hakkında da bilgi verdi. Toros, “Kaynak ülkelerle geri kabul anlaşmalarını yapıyoruz, toplam 16 ülkeyle geri kabul anlaşmamız var” dedi.

Bu ülkeleri açıklamayan Toros, bunun yerine anlaşma yapmak istemeyenlerden söz etti. En çok düzensiz göçmenin geldiği ülkeler arasında yer alan İran ve Afganistan’ın anlaşma yapmayı kabul etmediğini kaydeden Toros, “Şu an Afganistan’daki durum zaten hepinizin malumları olduğu üzeredir. Şu an yakaladığımız, geri kabul anlaşması olmasa bile bu ülkeye, yakalanan yasal kalış hakkı bulunmayan Afganların da diğer uyrukluların da diğer ülkelerde olduğu gibi geri gönderildiğini söyleyebilirim yani sınır dışı işlemleri devam ediyor” diye konuştu.