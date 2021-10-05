Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı açıklandı

Kaçak göçmenler ve koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili yeni veriler belli oldu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün eylül sonu itibarıyla güncellediği resmi verilere göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 715 bin 913’e yükseldi.

Suriyelilerin en çok yaşadığı üç il sırasıyla İstanbul (532 bin 726), Gaziantep (457 bin 890) ve Hatay (436 bin 861) oldu. 3 milyon 715 bin Suriyelinin 3 milyon 663 bininin barınma merkezleri dışında yaşadığı tespit edildi. Geçici barınma merkezlerinde de en dolu kapasiteye sahipli tesisler ise Adana, Kahramanmaraş ve Hatay’da yer alıyor. Suriyelilerin toplam nüfus içindeki oranı Hatay’da yüzde 26.4’e, Gaziantep’te yüzde 21,95’e, Şanlıurfa’da yüzde 20,19’a, Mersin’de yüzde 12,73’e ulaştı.

Çoğunluk genç

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Türkiye’deki Suriyelilerin çoğunluğunu 0-9 yaş grubu çocuklar oluştururken, çocuklardan sonra 19-24 yaş arası gençler geliyor. Türkiye’de kadınlardan yaklaşık 250 bin fazla erkek Suriyeli tespit edildi. 90 yaş üzerinde bin 868 Suriyeli de geçici koruma kapsamında Türkiye’de barınıyor.

Fransa 2 kişi aldı

2014-2021 arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyelilerin sayısı 7 bin 923’te kaldı. Üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyelilerde başı Kanada çekti. Bu ülkeye yaklaşık 8 bin 700 Suriyeli gönderilirken, ABD 4 bin 81, İngiltere 2 bin 540 Suriyeli kabul etti. 2014-2021 arasındaki süreçte Lüksemburg 46 Suriyeli yerleşimci kabul ederken, Hollanda’ya üç, Fransa’ya bir Suriyeli gönderildi.

Bire bir değişim anlaşması kapsamında da Türkiye’den çıkan Suriyeli sayısı 30 bin 219 oldu. Bu uygulamaya göre, Yunan adalarından Türkiye’ye geri gönderilmesine karar verilen her Suriyeli karşılığında Türkiye’deki bir Suriyeli de AB ülkelerine yerleştiriliyor. Uygulama kapsamında en fazla Suriyeli değişimi Almanya ile gerçekleştirildi.Eylül sonu itibarıyla yakalanan düzensiz göçmen sayısı 109 bin 708 olurken, bunların uyruklarında ilk üç sırayı Afgan, Suriyeli ve Pakistanlılar aldı.