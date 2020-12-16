  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Aralık 2020 10:15

Türkiye'de koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak ?

Artan vaka ve ölüm sayılarıyla birlikte Türkiye'de koronavirüs yasak ve tedbirlerine her gün bir yenisi eklenirken, yasakların kalkması için en erken tarih tahmini açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak ?
A+ A-

Türkiye’de artan koronavirüs vakalarına karşı hafta içi gece ve hafta sonları tam gün yasak geldi. Yılbaşında da yasak uygulanacağı açıklandı.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre; tedbirler olumlu sonuçlar doğurmaya başladı. Gece ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları sayesinde yoğun bakımlardaki doluluk oranlarının düşüşe geçtiği öne sürüldü. Son günlerde yoğun bakımlarda yüzde 20 azalma oldu, yatan hasta sayısı düştü.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’na konuşan uzmanlar “Eğer vakalar azalmaya devam ederse ocak ayının ikinci haftasında kısıtlamalarda hafifletilmeye gidilebilir. Şubat sonundan itibaren de aşı ve toplumsal bağışıklık sayesinde rahat bir döneme geçebiliriz” dedi.

Sağlık uzmanları “Vakalardaki artış sadece nüfusu 400 bin ile 750 bin arasında olan orta büyüklükteki şehirlerde devam edebilir. Çünkü o illerde henüz toplumsal bağışıklık, yani doygunluk seviyesine ulaşılamadı. Onlar geriden gelen, vakaların az olduğu iller olduğu için artış eğilim bir süre daha devam edecek. On beş gün sonra onlarda da gerileme başlar” değerlendirmesi yaptı.

Türkiye Gazetesi

yasaklar , virüs , sokağa çıkma yasağı , tedbir , salgın , maske , pandemi , normalleşme , ne zaman , ölümcül virüs , kovid , koronavirüs , corona , coronavirüs , korona , covid , covid-19 , kovid-19 , sosyal mesafe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM