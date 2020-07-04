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  3. 04 Temmuz 2020 20:53

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 5 bin 206'ya yükseldi

Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artarak 5 bin 206'ya yükseldi. Son 24 saatte 1154 yeni vaka tespit edildi, 1214 kişi iyileşti.

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 5 bin 206'ya yükseldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artarak 5 bin 206'ya yükseldi. Ülke genelinde 1.154 yeni vaka tespit edildi, 1.214 kişi iyileşti. 

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla." ifadelerini kullandı.

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