 Yandex.Metrica
SON DAKİKA
KORONAVİRÜS DÖNEMİNİN İLK İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Haziran 2020 09:20

Türkiye'de tatilcilerin yeni kabusu o oldu!

Kızıldeniz'den Akdeniz ve Ege Denizi'ne ulaşan balık türleri arasında 'istilacı' tür olarak da bilinen ve popülasyonu günden güne artan balon balığı, tatilcilerin de korkulu rüyası oldu. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yakalanan balon balığı başına ise 5 lira verecek.

Türkiye'de tatilcilerin yeni kabusu o oldu!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Adana'nın sahil ilçelerinden Karataş'ta balıkçılar, tekneleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak balık avını sürdürüyor. Balıkçılar, Kızıldeniz'den Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne ulaşan ve bir süredir balık stoklarında büyük kayıplara neden olan balon balıkları nedeniyle maddi kayıplar yaşıyor.

YAKALANAN BALIK BAŞINA 5 LİRA

İlçede büyük çoğunluğun balıkçılıkla uğraşarak geçimlerini sağladıklarını kaydeden Su Ürünleri Kooperatifler Birliği’nin başkanı Celal Safsoylu, balon balığının balıkçılara onarılamayacak derecede zararlar verdiğini belirterek şunları söyledi:

 "Sezonun kapalı olmasından dolayı balıkçıların geneli bakım ve onarım işleriyle meşguller. 15 Eylül’de sezon tekrar açılacak ve 'vira bismillah' diyeceğiz. Küçük tekne balıkçılarımız ava çıkıyor. Onlar yılın 12 ayı balıkçılık yapıyorlar. Fakat bu balon balığı dediğimiz istilacı tür, balıkçılarımıza onarılamayacak derecede zararlar veriyor. Bir trol sahibi ağını yapmak için 10-15 bin TL harcıyor. Balon balığı sürüsüne denk gelirse bu miktar tamamen zarara dönüşüyor ve yeni bir trol ağı yapmak zorunda kalıyor. Tamamen ağları delik deşik ediyorlar. Sürülerine denk geldiğimizde çok büyük zarar oluşuyor. Şikayetler çoğaldı. Balıkçılar artık böyle giderse denize çıkamamaktan korkuyorlar. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yakalanan balon balığı başına 5 TL gibi bir destek verileceğini duyurmuştu. Eğer bu uygulanırsa, Karataşlı balıkçılar da memnuniyetle bu türü yok etmek adına gereken özveriyi gösterir. Balıkçılarımız neredeyse bu balıklar yüzünden mesleği bırakacaklar. Bunun önlemini alabilmek adına yetkili kişilerden destek bekliyoruz. Gereken yerlere başvurduk. Umarım bu sorun çözülür."

'BİR ÇOCUĞUN PARMAĞINI KOPARACAK KADAR GÜÇLÜ BRİ DİŞE SAHİP'

Balon balıklarının 'saldırgan' bir tür olduğunu ve denize giren vatandaşlara da zarar verebileceğine dikkat çeken Safsoylu, "Mersin'in Anamur ilçesinde bir çocuğunun parmağını ısırarak koparacak derecede güçlü bir dişe sahipler. Anamur'da oldu, Karataş'ta da olabilir. Saldırgan bir balık türüdür. Denize giren vatandaşlarımıza da zarar verebilir. Böyle olursa turizme de olumsuz etkisi olur. Sürekli balıkçılar bu tür ile karşılaşıyor. İstilacı bir tür, ekonomik değeri olan balıkları da yiyor. Onların nesillerini tüketiyor. Güçlü dişleri var. Balon balığı sahillere yaklaşırsa turizmi azaltır. İnsanlara zarar verebilir. Örnekleri yaşanıyor, tedirginlik var. İnsanlar neredeyse denize giremeyecek hale geldi" diye konuştu.
 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
balık , tehlike , balon balığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM