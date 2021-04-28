Bazı ilaç firmalarını Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşme yaptı. İzin çıkması durumunda getirilecek aşının "ücreti karşılığında" uygulanabilecek.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlayan aşılama çalışmaları devam ediyor. İlk olarak Türkiye, Çinli Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını temin etmişti. Ardından ise BioNTech aşısı kullanıma girmişti. Son olarak ise Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı için Türkiye'de de üretime başlanacağı açıklanmıştı. Öte yandan aşı tedariği ise yeni formül tartışmalarını başlatmıştı.

İZİN ÇIKARSA AŞI ÜCRET KARŞILIĞI YAPILACAK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; bazı ilaç firmaları, yabancı aşı firmaları ile doğrudan bağlantıya geçerek, Türkiye’ye aşı getirilmesi için görüşmeler yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde bazı görüşmeler yapıldığı, özel sektöre izin çıkması durumunda, getirilecek aşının "ücreti karşılığında" uygulanacağı belirtiliyor.

Bir yandan devletin ücretsiz aşı uygulamasının devam edeceği, diğer yandan ise ücreti karşılığında sırasını beklemeden aşı olmak isteyenlere tercih hakkı getirebileceği kaydediliyor.

MODERNA İÇİN DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan, Sputnik V aşısının yanı sıra, Amerikan Moderna aşısının da Türkiye’de üretimi için bazı firmalar görüşmelerini sürdürüyor. Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ’nin hem MRNA aşıları hem de inaktif aşı üreten firmaları ile temas hâlinde olduğu belirtildi. Özellikle, MRNA teknolojisinin Türkiye’ye getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi