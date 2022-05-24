Türkiye'deki Suriyelilere maaş ve sağlık hizmetinde öncelik veriliyor mu ?

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyeli sığınmacılarla ilgili en çok merak edilen konuyla ilgili dikkat çeken açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan geldi.

Suriyelilere TOKİ'den ev, üniversite sınavları için öncelik, sağlık hizmetlerinde ayrıcalık tanındığına yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Tvnet televizyon kanalında konuşan Bakan Yardımcısı Çataklı, iddiaların tümünü yalanlarken Avrupa Birliğinin Suriyelilere 155 TL verdiğini belirtti.

İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın o sözleri...

'Avrupa Birliği kişi başı 155 TL veriyor. 1.200 TL iddiaları gerçek değil, yalan! Öyle bir şey yok. Hiç kimseye maaş falan verilmiyor. Biz kimseye TOKİ'den ev vermiyoruz, kimse ayrıcalıklı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmıyor.

Herkes üniversite mi okuyor? Yabancıların üniversite sınavı var, bir Alman ne kadar girebiliyorsa o kadar girebiliyor.'