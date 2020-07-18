Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi yardım

Türkiye’nin Carakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, yardım talimatını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiğini belirterek, “Türkiye şimdi ve gelecekte gerekli olduğu takdirde Venezüela’ya yardım etmeye hazırdır” dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, “Covid-19 ile mücadele için 15 tondan fazla malzeme teslim alıyoruz. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk halkına ve hükümetine müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağı 16 Temmuz’da Türkiye’den havalanmıştı.