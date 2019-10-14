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  3. 14 Ekim 2019 10:30

Türkiye'den ''operasyonunu durdurun'' çağrılarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasına ilişkin çağrılara net yanıt verdi. Kalın, "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ''operasyonunu durdurun'' çağrılarına yanıt
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı ülkelerin 'operasyonu durdurun' çağrılarına Twitter hesabından cevap verdi. Kalın, "Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Baris Pınarı Harekati'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.

DHA

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