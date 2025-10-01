  1. Anasayfa
Türkiye'den Sumud Filosu'nda tahliye operasyonu



Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'nda yer alan ve yardım talep eden gemilerden 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

SUMUD FİLOSU: TEHLİKELİ BÖLGEYE GİRDİK

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 44 ülkeden aktivistlerin bulunduğu Küresel Sumud Filosu (GSF) Akdeniz'de ilerliyor. GSF'den yapılan açıklamada, filonun Gazze'den 150 deniz mili (278 kilometre) uzaklıkta, İsrail'in müdahale riski bulunan tehlikeli bölgeye girdiği belirtildi. Açıklamada, "Daha önceki filoların durdurulduğu veya saldırıya uğradığı bölgeye girerken, teyakkuz halinde kalıyoruz. Gözünüzü misyondan ayırmayın. Gözünüzü Gazze'den ayırmayın. İsrail'in tehditleri ve sindirme taktiklerine aldırmadan yolumuza devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

