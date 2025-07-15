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Türkiye'nin birinci partisi AK Parti mi, CHP mi anketi açıklandı

Türkiye'nin birinci partisi AK Parti mi, CHP mi anketi açıklandı
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Ank-Ar'ın Haziran ayında gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçları, AK Parti ile CHP arasındaki "birinci parti biziz" tartışmalarını alevlendirecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada partisinin birinci sırada yer aldığını söylemişti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Erdoğan’ın bu çıkışına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

Günaydın, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkının son 9 ayda nasıl değiştiğini gösteren bir anket grafiği paylaştı.

Günaydın, “Son dokuz ayda CHP-AKP ve İmamoğlu-Erdoğan oylarındaki değişim trendi... Anlık değil, trend... Yaşanan her şeyi buradan okumak mümkün ve anlamlı... Çıkış da burada...” diyerek her ay düzenli yapılan bir araştırmanın son 9 aylık sonuçlarını yayınladı.

Ank-Ar'ın anketinde yer alan sonuçlara göre ise partiler üzerinde yapılan araştırmada da AK Parti'nin ikinci parti konumunda olduğu görüldü.

Ekim 2024'te AK Parti'ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29,0 olurken CHP'ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 31,2 oldu. 2025 Haziran'a gelindiğinde ise AK Parti'ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29,7 olurken CHP'ye oy verebileceğini ifade edenlerin oranının ise yüzde 34,6 olduğu ifade edildi.

Ank-Ar'ın Haziran ayında gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçları, AK Parti ile CHP arasındaki "birinci parti biziz" tartışmalarını alevlendirecek...  

Erdoğan mı, İmamoğlu mu ?

Ank-Ar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tutuklu eski İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihlerinin ne olduğu soruldu.

Anketin sonuçlarına göre, İmamoğlu ile Erdoğan'ın sorulduğu ankette İmamoğlu 15 puan önde.

2024 Ekim ayından bu yana takip edilen trendde makasın 15 puan açıldığı kaydedildi. 

2025 Haziran ayı itibariyle İmamoğlu yüzde 58,6 oy alırken, Erdoğan yüzde 41,4'te kaldı.

Ank-Ar, Haziran ayında gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Ank-Ar'ın anketinde katılımcılara olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi için

İmamoğlu'nun davası TRT'de yayınlansın mı anketi... Hangi partinin seçmeni ne diyor ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li belediye başkanlarına dair davaların TRT'den canlı yayınlanması talebi gündemdeki yerini koruyor.

Önce MHP lideri Bahçeli bu teklife onay verdi ardından da Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan yeşil şık yaktı.

Özel'in çağrılarına iktidardan gelen olumlu yanıtların ardından Ank-Ar Araştırma da Haziran ayında yaptığı kamuoyu anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ank-Ar'ın araştırmasında katılımcılara "Sizce yargılamalar TRT ekranlarında canlı yayınlanmalı mı" diye soruldu.

Ank-Ar anket sonuçlarını parti seçmenlerine göre açıkladı.

İşte Ank-Ar tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları:

CHP'nin

 

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