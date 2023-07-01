  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'nin Fransa için seyahat uyarısı

Türkiye'nin Fransa için seyahat uyarısı

Türkiye'nin Fransa için seyahat uyarısı
Güncelleme:

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da bulunan Türk vatandaşları veya buraya seyahat edeceklerin, ülke geneline yayılan şiddet eylemlerine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Nael M. isimli genç sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından, ülke genelinde yaşanan geniş katılımlı protesto gösterileri nedeniyle muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesintiler yaşandığı, kamu binaları, özel mülkiyet ve altyapıya zarar veren şiddet eylemleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu olaylar dikkate alınarak, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın veya Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın azami teyakkuzu göstermeleri ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun duyuruları üzerinden düzenli şekilde takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Fransa'da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurmaları mümkündür."

Vatandaşların arayabilecekleri telefon numaraları, açıklamada şu şekilde paylaşıldı:

"Konsolosluk Çağrı Merkezi Fransa'dan +33 180 146335, Türkiye'den +90 312 292 29 29"

Fransa yangın yeri! Olaylar büyüyorFransa yangın yeri! Olaylar büyüyorHaber

 

 

 

Etiketler fransa Türkiye turist Türk vatandaşları paris
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bir ilimiz için kırmızı alarm
Gram altın için ''çılgın'' tahmin
Simge Sağın'dan yaz sürprizi! Yeni şarkısı olay oldu
Tatil dönüşü kabus gibi kaza: 18 araç birbirine girdi!
Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı
Bahçeli'nin 100 il müjdesi için kritik Suriyeli nüfus uyarısı
Oto galericilerden 2. el otomobilde dikkat çeken tahmin
Çalışanlar dikkat! Emeklilikte yaş - prim tablosu değişiyor
Ünlü spor spikerinden taciz itirafı
Serenay Sarıkaya denizden paylaştı, ünlü mankenler kıskandı