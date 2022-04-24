Türkiye’nin İlk International Executive MBA Programı Başlıyor!

Türkiye’de bir ilk olarak Paris Sorbonne Üniversitesi ve BMI Business School İstanbul iş birliğinde International Executive MBA programı düzenleniyor. Sorbonne Üniversitesi’nden ve Türkiye’den dünyaca ünlü akademisyenlerin dersler vereceği ve ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek olan International Executive MBA programı Eylül’de başlıyor.

Sorbonne Üniversitesi’nin Paris, Pekin, Rio de Janeiro gibi önemli başkentlerdeki üniversiteler ile düzenlediği International Executive MBA programı Türkiye’de ilk kez Eylül ayında İstanbul’da başlıyor. Kurumların üst ve orta düzey yöneticilerini, değişen dünyanın rekabetçi ortamında vizyoner bakış açısına sahip yetkin liderlere dönüştürmek için özel olarak tasarlanan program, Paris ve İstanbul arasında bir gelişim köprüsü kurmaya hazırlanıyor.

Executive MBA Ekonomiye Yön Verecek Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyor

International Executive MBA programı, geleceğin dünyasında küresel yönetici iklimine entegre olmuş, Türkiye’nin uluslararası arenada ekonomisine yön verecek yetkinlikte yöneticilerin ihtiyaç duyduğu akademik standartlarda hazırlandı. 14 ayı ders dönemi ve son 4 ayı bitirme projesi dönemi olmak üzere 18 aylık bir süreyi kapsayan programda her modül ayda bir hafta Çarşamba-Pazar günleri arasında gerçekleştirilecek. Dijital Dönüşüm, Bilişim Sistemlerinin Stratejik Yönetimi, Uluslararası ve Kültürlerarası Yönetim, Operasyonlar ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi gibi farklı eğitim modüllerinin Sorbonne Üniversitesi’nin ve Türkiye’nin dünyaca ünlü akademisyenleri tarafından anlatılacağı programın 12 ayı İstanbul’da, 2 ayı Paris’te düzenlenecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Sorbonne Üniversitesi’nin Executive MBA/Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans diplomasına hak kazanacak.

Derin Bir Perspektif Katacak

Paris Sorbonne Üniversitesi ve BMI Business School, sundukları olanaklar ile işlerinde ufkun da ötesini görebilecek, motivasyonunu ve bakış açısını geniş tutan yöneticileri yetiştirme gayesi güdüyor. Program mezunları, Sorbonne Üniversitesi mezunlar topluluğu üyesi olarak yaşam boyu sürece küresel bir mezun ve network ağına sahip olabilecek. Eğitim seanslarının yanı sıra Türkiye’nin lider firmalarının üst düzey yöneticileri ile deneyim paylaşımı seansları, yönetim simülasyonları, liderlik, kişisel gelişim ve koçluk seansları ve takım uygulama çalışmaları aracılığı ile benzersiz bir gelişim yolculuğu vaat ediyor.

Programın detaylarına wwww.bmieducation.com adresinden ulaşılabilir. İletişim için aşağıdaki numaradan bilgi alabilirsiniz.

Aysel Yapar - Eğitim Direktörü

İletişim: 0 555 818 99 40 – 0 212 273 15 05