Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden Sunar Kural Aytuna hayatını kaybetti

TÜRKİYE'nin ilk kadın yönetmenlerinden, gazeteci ve yazar Sunar Kural Aytuna, İzmir'in Foça ilçesinde, 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde çalışan, köşe yazıları yazan, TRT için çok sayıda belgesel filme imza atan Sunar Kural Aytuna, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığından tedavi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Aytuna'nın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

TRT'de pek çok belgesel filme imza atan Aytuna, 1996 yılında senaryosunu Mehmet Tekirdağ ile birlikte yazdığı 'Deniz Bekliyordu' isimli TV filminin yönetmenliğini de yapmıştı. Aytuna, bu filmi ile Türkiye'nin ilk kadın yönetmenleri arasına girmişti. Yazdığı yemek yazılarını "Soğan Öldü Yaşasın Yemek" ismiyle kitaplaştıran Aytuna, emekliliğinin ardından çiçek ve gezi yazıları da kaleme almıştı. Aytuna, 'Dört Mevsim İstanbul' belgesel film dizisinde usta yönetmen Ömer Lütfi Akad'ın yardımcılığını yapmıştı.

Aslen Bursalı olan Sunar Kural Aytuna'nın cenazesi, bugün ikindide yaşadığı Foça'ya getirilip, Yeni Kabristan'da kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.