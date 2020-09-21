Türkiye'nin konuştuğu olayda şoke eden itiraf: Alkollüydüm, vurunca bayıldı

Aleyna Çakır takma isimli Sema Esen'in ölümüyle ilgili 'şüpheli' olarak ifade veren Ümitcan Uygun'dan itiraflar geldi. Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığını kabul eden Ümitcan Uygun, "O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı" dedi.

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programının gündemde tuttuğu Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili sevgilisi Ümitcan Uygun'dan flaş itiraflar geldi. Aleyna gibi yurtta kalan kızları fuhuşa sürüklemekle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi intihar etmiş ve arkasında "Sorumlusu Müge Anlı'dır" notu bırakmıştı. Ümitcan Uygun, sosyal medyada paylaştığı iğrenç video ile ilgili itiraflarda bulundu.

Eski sevgilisi Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak ifade veren Ümit Can Uygun, yaşananlardan günler sonra konuştu. Müge Anlı'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından Çakır'a şiddet uyguladığı gece hakkında konuşan Uygun, "Çok sarhoştum, benim cezamı abim verdi" diyerek yaşananlar ile ilgili bir itirafta bulundu.



ATV Haber'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki Aleyna Çakır, geçtiğimiz haziran ayında Ümit Can Uygun tarafından evinde ölü halde bulundu. Ölümünden iki ay önce Çakır'a şiddet uygulayarak canlı yayın yapan eski sevgilisi Ümit Can Uygun ise şüpheli olarak ifade verdi. Müge Anlı'nın konuyu işlemeye başlamasıyla gündemde kalan Uygun, Aleyna Çakır ile ilgili itirafta bulundu.

"Fazla alkollüydüm, Aleyna vurunca bayıldı"

Bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümit Can Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı" dedi.

"Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum" diyen Ümitan Uygun, "Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullandı.

Ümitcan'ın annesi hakkında iddia

Ümit Can Uygun'un genç kızları kötü yola özendirme suçundan hakkında soruşturma başlatılan annesi Gülay Uygun, ifade vermesine iki gün kala bir ormanda ölü bulundu.

ATV habere ulaşan ve ismini açıklamayan bir genç kız, Gülay Uygun hakkında "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümit Can'ın annesine seslendiler. 'Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar' dedi. Kızlarla sohbet ederken 'Biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor' dedi. Annesi de söyledi..." ifadelerini kullandı.

Küçük yaştaki kızları kandırarak pavyonda çalıştırıyor!

Bir başka tanığın ifadesine göre; "Kızın deyişine göre; biz burada müşteri bulmaya geldik gibisinden konuştuk, sonra mahallenin gençleri ile gitti..."

Küçük yaşlarda kızları gazino ve pavyon ve bar ortamına götürdüğüne dair ifadeler geldiği belirtildi...



'Çok kız var ama konuşmaya korkuyorlar'

"Çok çok kızlar var da bazı kız arkadaşlarımız konuşmuyor, korkuyorlar, tedirginler çünkü onların yerleri bariz belli çünkü bunlar gerçekten sıkıntılı insanlar..."

"Çok para kazanma vaadiyle gönderiliyor ancak son adres pavyon... İş dediğin bu muydu dediğimde ben mutlu olacağım, istemediğin bir şey olmayacak, dayıların parasını yiyeceğiz gibi bir muhabbet olduğu iddialar arasında yer alıyor..."