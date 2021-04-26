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Türkiye'nin koronavirüs aşı haritası da güncellendi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüs kapsamında yapılan aşıların yer aldığı tablo yayınladı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre en fazla aşı İstanbul’da yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüs kapsamında yapılan aşıların yer aldığı tablo yayınladı.

TOPLAM AŞI SAYISI 20 MİLYONU GEÇTİ

Verilere göre, yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 20 milyonu geçti . 12 milyon 720 bin kişiye 1. doz, 7 milyon 905 bin kişiye ise 2. doz aşıları yapıldı.

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Etiketler koronavirüs aşı haritası
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