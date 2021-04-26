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  3. MEB açıkladı... Sınavlar için verilen karar belli oldu!

MEB açıkladı... Sınavlar için verilen karar belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, tam kapanma kararıyla ilgili, "Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir" açıklamasını yaptı.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Bu tedbirlerden biri de yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgiliydi.

Yüz yüze eğitimle ilgili yeni alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından MEB'ten de bir açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, tam kapanma kararıyla ilgili, "Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir" açıklamasını yaptı.

MEB'den yapılan açıklama şöyle;

"Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir.

Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren başlayacaktır.

Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir."

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Etiketler yüz yüze eğitim sınavlar sınav kararı
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