CHP'li Cemal Enginyurt'tan olay olacak iddialar: ''AK Partili gazetecilere para verilmiş''

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'ye geçen bazı belediyelerin AK Parti döneminde gazetecilere para ödediğini iddia etti. Enginyurt, o gazetecilerin fabrika kurduğunu ve lüks villa sahibi olduğunu öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde yapıldığını iddia ettiği usulsüzlükleri anlattı.

Tele1'de konuşan Enginyurt, CHP yönetimine geçen belediyelerin AK Parti döneminde konferans ve seminer adı altında gazetecilere fahiş ödemeler yapıldığını anlatarak, bu gazetecilerin de fabrika kurduklarını, Şile'de villa aldıklarını ve lüks yaşamlar sürdüklerini iddia etti.

“NEREDEN PARA ALDINIZ DA ŞİLE’DE ÜMİTKÖY’DE VİLLANIZ VAR?”

CHP'li belediyelere peş peşe açılan soruşturmalara sert tepki gösteren Enginyurt şöyle konuştu:

“Sürekli gazetecilerin bir yerlerden para aldığı soruluyor. İsim vermeyeceğim ama soruyorum; siz nereden para aldınız da en lüks arabalara biniyorsunuz? Siz nereden para aldınız da Şile'de villanız var siz nereden para aldınız da Ümitköy'de villanız var? Siz nereden paralar aldınızda en iyi evlerde oturuyorsunuz? En iyi marka ürünleri giyiyorsunuz. Nereden para aldınız da ayakkabı fabrikası kurdunuz veya ayakkabı fabrikasına ortak oldunuz. Siz nereden para alıyorsunuz hangi belediyeler size destek veriyor? Bir gün bunlar ortaya çıkmayacak mı?

"CHP'Lİ BELEDİYELERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

CHP'li belediyelere çağrıda bulunuyorum. Özellikle AK Parti'den CHP'ye geçen belediye başkanları vicdanlarına sesleniyorum. Murat Ongun “AK Parti’liler gelip bizim buralarda konuşuyor” diyordu değil mi ? “O gazeteciler şimdi bizim aleyhimize yazıyorlar” diyor değil mi? AK Parti’den CHP’ye geçmiş belediye başkanları hepinize çağrı yapıyorum. AK Parti döneminde hangi AK Parti'li gazeteciye konferans adı altında, seminer adı altında program adı altında ne kadar para verilmiş, kime ne burs verilmiş, çıkın açıklayın.

Ben biliyorum ki AK Parti'den CHP'ye geçmiş belediyelerde, AK Parti döneminde Sancaktepe'de, Çekmeköy'de, Beyoğlu'nda, Adıyaman'da, Kütahya'da, AK Parti'lilere, gazetecilik adı altında sanatçı adı altında verilen paraların miktarları nedir ne kadar ödemeler yapmış söylesinler.

"GAZETE DAĞITICILIĞINDAN GELEN ADAM İMAMOĞLU'NA HIRSIZ DİYOR"

CHP’nin verdiği konserlerin hesabını CHP'li belediyelere soruyorlar da, CHP'li belediyeler niye AK Parti'lilerin yaptığı konserleri o programları konferans adı altında verilen paraları söylesinler.

AK Parti'li belediyelere gidip de o konferans ve paneller adı altında toplantılar adı altında paralar verildi. Biri ise; adam gazeteci bile değil. Gazete dağıtıcılığından şimdi gelmiş. Gazeteciyim diye ekranlarda boy kesiyor ve Ekrem İmamoğlu’na hırsız diyor. hırsızlığın en büyüğü kendisi. Bu hırsızlıklar anlatılmalı, bunu da CHP'li belediyeler yapmalı. CHP’li belediye başkanlarına buradan bir çağrıda bulunuyorum, herkesi çıksın anlatsınlar.”

Tele1